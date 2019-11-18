Минск и Нур-Султан намерены обмениваться опытом и передовыми практиками для развития городов

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингориспоклома Анатолий Сивак на встрече с акимом города Нур-Султан Республики Казахстан Алтаем Кульгиновым отметил необходимость регулярного и прямого обмена опытом в различных сферах управления городских хозяйством, развитии малого и среднего бизнеса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минск уделяет большое значение развитию двусторонних связей с Казахстаном. Тесное сотрудничество с Нур-Султаном (тогда это был город Астана) началось еще в 2000 году, тогда было подписано соглашение в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях, - сказал Анатолий Сивак. - И особенно мы заинтересованы в том, чтобы использовать ведущие практики партнеров для развития своего города. Интересен ваш организационный, юридический опыт. Связи, которые уже имеются, надо обязательно развивать. Наша встреча должна перевести сотрудничество на новый уровень, регулярный обмен лучшими подходами в различных сферах городского хозяйства, коммунального обслуживания и содержания жилфонда, опытом поддержки бизнеса. С тем, чтобы внедрять, по возможности, такие практики на благо наших городов".

"Минск-Новости" Во время встречи. Фото агентства

Алтай Кульгинов согласился с тем, что потенциал взаимных контактов очень большой. Со своей стороны он указал на наиболее интересные для Нур-Султана минские практики, в частности в организации городского трафика, строительстве жилья. И, конечно, укреплению экономических отношений будет способствовать создание совместных производств и реализация проектов.

По итогам января-сентября 2019 года Казахстан занимает шестое место в общем объеме экспорта товаров предприятий белорусской столицы (удельный вес - 2,3%). В Минске зарегистрировано 82 предприятия с участием казахского капитала, из них 22 совместных и 60 иностранных. Из Республики Казахстан за девять месяцев этого года привлечено в Минск более $2,4 млн прямых иностранных инвестиций.

Динамика товарооборота по итогам января-сентября 2019 года показала темп роста к январю-сентябрю 2018-го 133% (в суммах произошел рост с $179,4 млн до $238,6 млн), причем с заметным увеличением сальдо внешней торговли - на 42,1%. Предприятия Минска экспортируют в Казахстан более 400 товарных позиций.

Оборот услуг в январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го также вырос - на 11,5%. За девять месяцев 2018 года он составил $59,9 млн, 2019-го - $66,8 млн. Что самое важное, экспорт увеличился (на 29,3%), а импорт сократился (на 18,1%).

Но Анатолий Сивак считает, что эти суммы могут быть больше: еще не весь потенциал использован. И выразил надежду на то, что сотрудничество с Нур-Султаном будет этому способствовать, а также увеличится число контактов в различных сферах деятельности.-0-

Совместное с "Амкодором" производство планируют создать в Нур-Султане Встреча в Минске состоялась в развитие договоренностей глав двух государств, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Казахстан.