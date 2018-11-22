Минск может присоединиться к проекту ВОЗ "Здоровые города" в 2019 году

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минску предложено по ускоренной процедуре присоединиться к проекту ВОЗ "Здоровые города" накануне проведения II Европейских игр. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич на полях Регионального совещания о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА), передает корреспондент БЕЛТА.

"Я вчера вернулся из Санкт-Петербурга, где обсуждался в том числе вопрос присоединения Минска к инициативе "Здоровые города". Причем нам предложена ускоренная процедура накануне II Европейских игр. Если мы себя позиционируем как спортивная и приверженная здоровому образу жизни европейская столица, то присоединение к инициативе логично. И речь не только о профилактике инфекционных заболеваний, а о том, что каждый житель города будет понимать личную ответственность за свое здоровье", - сказал Игорь Юркевич.

Он добавил, что в Беларуси первым к европейской сети присоединился город Горки - в 2016 году.

Проект ВОЗ "Здоровые города" развивается с 1988 года и реализует принципы стратегии ООН "Здоровье для всех" и европейской политики здравоохранения "Здоровье-2020". Европейская сеть включает 96 городов и получает поддержку со стороны национальных сетей 30 стран. В Беларуси движение за "Здоровый город" стартовало с 2012 года. Предпосылки, чтобы также получить аккредитацию Евробюро ВОЗ, имеет Островец Гродненской области. В Могилеве выходят на создание ассоциации "Здоровые города, поселки Могилевской области".

В Минске 20-22 ноября проходит Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Важным результатом конференции стало присоединение Минска к Парижской декларации по борьбе с заболеванием и распространением ВИЧ/СПИД (соглашение подписали мэр Минска Андрей Шорец, заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Тимоти Мартино). Вплоть до 2030 года и власть, и местные сообщества активизируют усилия, направленные на исключение ВИЧ-инфицирования, полное обеспечение антиретровирусными препаратами, эффективное лечение и т.д.

Организатор мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФСТМ), Европейского регионального бюро ВОЗ и партнерства "Остановить туберкулез".-0-