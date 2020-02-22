22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск вошел в топ-3 самых мужественных городов СНГ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Помимо Минска в первую десятку вошли Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.

"За Москву как самый мужественный город России и СНГ отдали 14% голосов, за Екатеринбург - 11%, за Минск - 10%, за Ростов-на-Дону - 9%, за Краснодар - 8%, за Челябинск - 6%, за Санкт-Петербург - 5%, за Казань и Уфу - по 4%, за Нур-Султан - 3%", - отмечают составители списка.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса более 5 тыс. посетителей портала на тему "В каком городе СНГ самые лучшие и мужественные мужчины?" (проводился во второй половине февраля).-0-