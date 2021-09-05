Минская Госавтоинспекция рассказала, где сегодня работают мобильные датчики контроля скорости

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказало, где сегодня работают мобильные датчики контроля скорости, сообщает БЕЛТА.

С 7.30 до 19.30 мобильные датчики контролируют скорость по проспектам Жукова, 17; Независимости, 45; Партизанскому, 8; улицам Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь; Ваупшасова, 4/15. Везде ограничение - 60 км/ч.

С 12.00 до 24.00 мобильные датчики работают на 41-м км, 17-м км и 53-м км МКАД (90 км/ч), по проспектам Независимости, 131/2 и Партизанскому, 147 (60 км/ч).

С 20.00 до 3.00 таким образом контролировать скорость будут по улице Московской, 8 со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного (50 км/ч) и со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости (60 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-