Минская и Архангельская области готовятся подписать дорожную карту

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках VII Форума регионов Беларуси и России Минский облисполком планирует подписать с правительством Архангельской области дорожную карту по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Миноблисполкома.

Кроме этого, по линии органов местного самоуправления согласованы и готовы к подписанию соглашения о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и государственным Советом Республики Татарстан, а также Законодательным собранием Оренбурской области.

Как сообщили в комитете экономики Миноблисполкома, на сегодняшний день Минской областью заключены соглашения и протоколы о сотрудничестве с 42 российскими регионами. Также действуют 103 международных документа о межрегиональном сотрудничестве между административными единицами России и райгорисполкомами Минской области.

За январь - сентябрь этого года с нарастающим итогом заключены (либо готовятся к подписанию) контракты на сумму $508,7 млн, в том числе в августе на $63,7 млн, в сентябре на $39,5 млн. В целом внешнеторговый оборот Минской области с Россией за 7 месяцев составил $2,4 млрд, в том числе экспорт - более $1,5 млрд. Внешнеторговое сальдо сложилось положительное в размере $635,2 млн.

Основными предприятиями-экспортерами являются ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", СЗАО "БЕЛДЖИ", ООО "Несвижский завод детского питания", ОАО "Смолевичи бройлер", ОАО "Минский молочный завод №1", СООО "АлюминТехно", ЗАО "Август-Бел", ООО "Алютех Воротные Системы"и другие.

Традиционно на российском рынке востребованы продукты питания (сыры и творог, сливочное масло, молоко и сливки, мясо птицы), легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки людей, части и оборудование для грузовых автомобилей и тракторов.-0-