Минская милиция напоминает о наиболее распространенных способах телефонного мошенничества

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время вишинг (телефонное мошенничество) набирает все большие обороты в столице. О наиболее распространенных способах махинаций напоминает начальник Октябрьского РУВД Минска Александр Ридецкий, сообщает БЕЛТА.

"Преступники звонят клиентам банков, представляются сотрудниками колл-центра либо службы безопасности и уточняют, пытался ли человек совершить определенные действия, например, оформить кредит через личный кабинет. Получая отрицательный ответ, злоумышленники просят назвать реквизиты банковской карты, паспортные данные, а также код подтверждения, отправленный по смс, чтобы отменить операцию, которую якобы пытался совершить клиент. Завладевая полученной информацией, киберпреступники входят в личный кабинет клиента банка и похищают денежные средства", - объясняет Александр Ридецкий.

Сотрудники милиции напоминают гражданам основные правила безопасности. Не стоит сообщать посторонним реквизиты банковской платежной карты, срок ее действия. Для отслеживания перемещения денежных средств по карт-счету лучше всего установить на мобильный телефон смс-оповещение и уведомление о проведенных операциях. Следует хранить в секрете PIN-код, срок действия платежной карты, коды CVV2/CVC2. Ни под каким предлогом нельзя передавать персональную информацию, необходимую для входа в личный кабинет интернет-банкинга, а также сообщать свои паспортные данные третьим лицам для операций по карт-счету. Звонки от "сотрудников" банка лучше сбросить и перезвонить в банковскую организацию по контактным номерам.

"Просьба о предоставлении конфиденциальных данных свидетельствует о разговоре с мошенниками", - подчеркивает начальник Октябрьского РУВД Минска.

Также следует помнить, что телефонный номер колл-центра банковской организации работает только на прием звонков. Позвонить с этого номера сотрудники банка не могут. Банк не может проводить операции по карт-счету посредством телефонной связи.-0-