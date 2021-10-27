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27 октября 2021, 12:40

Минская область наращивает сбор кукурузы на зерно и укрепляет сушильный комплекс

Фото из архива
Фото из архива

27 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Хозяйства Минской области убрали почти 85% всех площадей кукурузы, поднято почти 40% зяби. Главные силы направлены на завершение сбора и сушки фуражного зерна в полном объеме. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В области завершаются уборочные работы практически по всем культурам. Сейчас самая активная фаза уборки кукурузы на зерно. Из почти 260 тыс. га, которые мы засеяли в этом году, на сегодняшний день осталось убрать порядка 30 тыс. га. Принимаются меры, чтобы в кратчайшие сроки убрать данную культуру", - рассказал о ходе работ Сергей Левкович.

Он подчеркнул, что речь идет прежде всего о фуражной кукурузе, потребность в которой в регионе особенно велика. Потому что здесь больше всего по стране производится таких продуктов, как мясо птицы, яйцо, свинина, и нужна своя кормовая база, особенно в условиях роста мировых цен на фуражное зерно. "Мы последние три года осознанно идем на увеличение площадей под кукурузу на зерно и несем определенные риски. В этом году увеличили площади под эту культуру почти на треть к уровню прошлого года", - добавил Сергей Левкович.

Чтобы завершить уборку в срок, между хозяйствами идет переброска техники: те, кто уже справился со своими объемами, помогает усилить отстающих. Причем среди них как раз довольно сильные районы и хозяйства, в которых просто слишком высокая потребность в фуражном зерне. Например, агрокомбинаты "Дзержинский" и "Ждановичи" (производит свинину), ОАО "Первая минская птицефабрика", которую как раз и посетил сегодня Сергей Левкович.

По словам главного агронома хозяйства Дмитрия Дрозда, сейчас убрана примерно половина площадей кукурузы - 1438 из 3056 га. "Нам нужна своя кормовая база, поэтому каждый год наращиваем объемы, перепрофилируем использование земли под потребности птицеводства, зерна для которого нужно все больше", - пояснил он.

В агрогородке Лошаны почти без остановки работает мощный сушильный комплекс птицефабрики.

"Основной сдерживающий фактор в уборке кукурузы на зерно - сушильное хозяйство. В этом году, понимая эту проблему, мы приняли решение о строительстве новых 28 зерносушильных комплексов. Часть уже введена, другие в процессе ввода. Это и позволяет нам увеличивать темпы и площади под эту культуру", - отметил Сергей Левкович. Как раз агрокомбинату "Дзержинский" в Крупском районе сейчас оказывается поддержка по увеличению сушильных мощностей за счет других хозяйств этого и соседних районов.

Кроме того, в столичном регионе сейчас активно поднимают зябь, уже обработано почти 40% запланированных площадей (поднята 141 тыс. га). Задействовано более 550 тракторов - в среднем по два трактора на хозяйство. В облисполкоме рассчитывают завершить эти работы до 20 ноября.

"Думаю, проблем со сроками уборки и подъема зяби не будет. По темпам мы идем значительно выше уровня прошлого года. Если на ту же дату в 2020 году была убрана кукуруза на зерно на 24 тыс. га, то сегодня уже на 37 тыс. га. Поэтому, полагаю, на этой и следующей неделе кукуруза будет убрана во всех сельхозорганизациях", - заключил первый зампредседателя облисполкома. Хотя и не исключил, что останется 3-4 хозяйства, где завершать работы будут уже после 7 ноября.

Овощи и картофель в регионе почти полностью убраны, осталось только дождаться, пока капуста наберет витаминов при более низких температурах. И сахарную свеклу планируется убрать до конца следующей недели.-0-

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Минская область сельское хозяйство
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