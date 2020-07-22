Минская региональная таможня при ведении административного процесса допускала нарушения

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию Генпрокуратуры устранены нарушения при ведении Минской региональной таможней административного процесса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Так, выявлены случаи необоснованного начала административного процесса, неполноты исследования обстоятельств, имевших значение для правильного разрешения дела. Генпрокуратура, в частности, отменила постановление Минской региональной таможни о признании гражданина виновным в незаконных действиях в отношении средств идентификации по ст.14.13 КоАП. Основанием для этого стало то, что в материалах дела об административном правонарушении не было доказательств вмененного ему в вину деяния. При этом надлежащие меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств правонарушения не были приняты. По результатам новой подготовки дела к рассмотрению административный процесс по этому факту прекращен.

Также установлено, что Минская региональная таможня допускала направление представлений о принудительном взыскании штрафа в органы принудительного исполнения до того, как истек срок для их добровольного исполнения.

Вскрыты факты формального и поверхностного рассмотрения обращений граждан и юридических лиц. В итоге заявители были вынуждены подавать повторные жалобы на принятые решения в вышестоящую организацию и суд.

Начальнику Минской региональной таможни внесено представление. По итогам его рассмотрения приняты дополнительные меры для повышения качества ведения административного процесса, ряд должностных лиц таможни привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности.-0-