"Минская спадчина" привлекает новых инвесторов к застройке Раковского предместья

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторный открытый аукцион на право заключения договора финансирования строительства изолированных помещений и машино-мест в границах ул. Раковской - Витебской - внутриквартальной территории ул. Немиги - Романовская Слобода проведут в Минске 7 декабря. Соответствующее объявление размещено на сайте Минского городского центра недвижимости, сообщает БЕЛТА.

На торги выставляется три помещения здания №5 по генплану, два из которых объединены в один лот. Начальная цена определена в размере более Br186,7 тыс. и около Br127,4 тыс.

Квартал застройки представляет собой современный многофункциональный туристический комплекс с презентацией национального колорита и своеобразия. Его расположение в исторической части города определило внешний облик: здесь будут двух-трехэтажные домики в историческом стиле, на первых и вторых этажах которых откроются объекты торговли, общественного питания, выставки, физкультурно-оздоровительные и образовательные учреждения. На третьих этажах предусмотрены административные помещения.

Территория квартала (ее площадь 2 га) запроектирована пешеходной, в центральной части размещена фестивальная площадь с подиумом и торговыми рядами. Предполагается оборудовать подземный паркинг на 64 машино-места. Завершатся работы в 2020 году. Общая площадь зданий и сооружений составит 26 тыс. кв.м.

Заказчиком по проекту застройки территории бывшего хлебозавода №1 выступает государственное предприятие "Минская спадчина". Условия участия инвесторов в строительстве определены указом от 6 июля 2015 года №306.

Раковское предместье является одним из самых древних районов Минска (оно начало заселяться еще в XI веке). Здесь сохранились Свято-Петро-Павловский собор, построенный в XVII веке, и здание бывшей синагоги (конец XVIII века).-0-