"Минскэнерго" отремонтировало с начала года более 3 тыс. км низковольтных ЛЭП

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За одиннадцать месяцев текущего года энергетики РУП "Минскэнерго" отремонтировали 3744,6 км линий электропередачи 0,4-10кВ и 1555 комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, сообщили БЕЛТА в организации.

"В целом для успешной подготовки электросети к осенне-зимнему периоду энергетики столицы и Минского региона заменили 180,8 км дефектного провода на воздушных линиях (ВЛ) 10 кВ и 681,6 км на ВЛ 0,4 кВ. Также заменены изоляторы, более 4 тыс. железобетонных опор. Еще часть опор выправлены и заменена арматура", - добавили в РУП "Минскэнерго".

По воздушным линиям 0,4-10кВ электричество поступает в частные домовладения, здания предприятий, социально-бытовых учреждений.

Низковольтные сети - самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому так важно обеспечить не только надежность, но и безопасность объектов.-0-