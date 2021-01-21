"Минскэнерго" по итогам 2020 года освоило почти Br360 млн инвестиций

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам 2020 года РУП "Минскэнерго" освоено Br358,2 млн инвестиций, или 119% от запланированного объема, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.
Установлены водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, Солигорской мини-ТЭЦ и в филиале "Молодечненские электрические сети".
Реконструированы подстанция 750 кВ "Белорусская" Стародорожского района и подстанция 110 кВ "Дубеи" Солигорского района, открытое распределительное устройство 110 кВ котельного цеха №3 Жодинской ТЭЦ в Борисове и участок воздушной линии 110кВ "Калийная-Солигорск" в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище и др.
Всего в рамках инвестпрограммы предприятием по итогам года введено в эксплуатацию 385 объектов на сумму Br454,8 млн.
Кроме того, переложено чуть более 52,1 км тепловых сетей, в том числе 32 км - по Минску и 20 км - по области. Введено в эксплуатацию 584,2 км линий электропередачи.-0-