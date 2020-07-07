"Минскэнерго" с начала года отремонтировало почти 1,3 тыс. км линий электропередачи

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Минскэнерго" продолжает ремонтные работы на оборудовании распределительных сетей 10-0,4 кВ, стремясь при их проведении сократить неудобства для жителей, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

"В первом полугодии запланирован ремонт 1546 км линий электропередачи и 706 комплектных трансформаторных подстанций. По итогам работ за пять месяцев энергетиками уже отремонтировано 1297 км линий электропередачи и 633 комплектные трансформаторные подстанции, - рассказали в "Минскэнерго". - В целом, чтобы успешно подготовить электросети к предстоящему осенне-зимнему периоду, энергетики Минской области заменят 152 км дефектного провода на воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и 466 км на ВЛ 0,4 кВ. Также будут заменены более 4 тыс. железобетонных опор, изоляторы, осуществлена выправка опор, замена арматуры".

По воздушным линиям 10-0,4 кВ осуществляется электроснабжение частных домовладений, предприятий, социально-бытовых учреждений. Низковольтные сети - самые многочисленные в электросетевом хозяйстве и находятся в непосредственной близости к потребителю. Именно поэтому критерием эффективного обслуживания такого оборудования является не только надежность, но и безопасность объектов. "Особое внимание энергетиков направлено и на то, чтобы проводить ремонтные работы, максимально сократив неудобства для жителей региона", - подчеркнули на предприятии.-0-