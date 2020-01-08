"Минскгоримущество" назвало свой самый успешный аукцион 2019 года

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самым успешным аукционом 2019 года по продаже неиспользуемой столичной госсобственности стала продажа крытого гаража по переулку Ольшевского - он был приобретен более чем за Br1,43 млн, сообщили БЕЛТА в комитете "Минскгоримущество".

Всего в минувшем году от реализации объектов госсобственности было получено почти Br4 млн, в том числе более Br2,26 млн за объекты, находившиеся в собственности Минска.

Проведенный комитетом рейтинг результативности 52 аукционов по продаже 23 объектов недвижимости госсобственности позволил выделить пятерку лидирующих продаж.

"Самый успешный аукцион был проведен 24 декабря - более чем за Br1,43 млн продано здание крытого гаража на 350 автомобилей. Новый хозяин должен будет сохранить в течение года функциональное назначение объекта как специализированного здания автомобильного транспорта", - отметили в комитете.

Второй по успешности стала продажа на торгах объектов республиканской собственности - незавершенных незаконсервированных капитальных строений по ул.Корженевского общей площадью свыше 13 тыс. кв.м. На июльском аукционе их начальная стоимость с шести базовых величин выросла более чем в 6 тыс. раз. В итоге имущество было продано юридическому лицу за Br1,02 млн.

Более чем за Br400 тыс. с первой же попытки ушла с молотка неэффективно используемая производственная база ГПО "Минскстрой" - комплекс из пяти зданий общей площадью 718,4 кв.м на ул.Казинца, 6Б. Эти третьи по успешности торги состоялись 17 декабря. Покупатель сможет разместить на этих площадях объекты общественного, административно-делового назначения, сферы обслуживания населения, учебные и проектные организации, предприятия торговли и общепита, учреждения науки, культуры, здравоохранения, спорта.

Единственный участник торгов по продаже объекта республиканской собственности на ул.Автомобилистов, 4 заплатил более Br312 тыс. Этот аукцион занял четвертую строчку рейтинга.

"Замыкает пятерку самой дорогой недвижимости бывший детский сад на ул.Омельянюка, 3. В октябре он был продан единственному участнику аукциона почти за Br196,9 тыс. Главное условие, которое должен выполнить покупатель, состоит в том, что в будущем в здании должно работать учреждение образования", - заключили в "Минскгоримуществе".

Кроме того, в 2019 году в Минске продано 11 изолированных помещений, в том числе самое дорогое - почти за Br158 тыс.-0-