Минские магазины и парикмахерские с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт и сандни

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские магазины и объекты бытового обслуживания с 15 декабря по 15 января не будут закрываться на ремонт, инвентаризацию и санитарные дни, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Супермаркеты торговой площадью свыше 400 кв.м с 15 декабря по 7 января завершат работу не ранее 22.00. В праздничные дни Рождества и Нового года 25, 31 декабря и 7 января все торговые объекты работают по режиму рабочего дня, а 1 января продовольственные магазины открыты для посетителей с 10.00 до 18.00, у непродовольственных магазинов выходной.

Не предусмотрены выходные и в ресторанах и кафе. По 1 января они станут принимать гостей до 6.00 (за исключением расположенных в помещениях, встроенных в жилые здания).

Объекты бытового обслуживания 24 и 31 декабря, 6 января работают по режиму рабочего дня, парикмахерские 24 декабря и 6 января закроются не ранее 21.00. Также в каждом административном районе парикмахерские будут открыты для клиентов и 25 декабря, и 7 января.

В канун новогодних и рождественских праздников предприятия бытового обслуживания предложат жителям специальные новогодние предложения и акции.-0-