Минские поликлиники с 16 мая переходят на летний график работы

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские поликлиники 16 мая переходят на летний режим работы, который будет действовать до 30 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по здравоохранению Мингорисполкома.

В будние дни утвержден следующий график работы столичных поликлиник. Регистратура будет функционировать с 7.00 до 20.00. Вспомогательные службы (лаборатория, кабинеты: рентген, флюорографический, процедурный, доврачебный, смотровой, физиотерапии, электрокардиограммы, а также центральная стерилизационная лаборатория) открыты для пациентов с 7.30 до 20.00. Врачи всех специальностей будут вести прием с 8.00 до 20.00. Вызвать доктора на дом можно с 7.30 до 19.30, на визиты медработников по месту жительства пациентов отведено время с 8.00 до 20.00. Врачебные назначения на дому будут осуществляться в период с 7.30 до 20.00.

В субботние дни предполагается иной режим работы поликлиник. Регистратуры - с 8.30 до 15.00, лаборатории, физиотерапии, процедурного, доврачебного, смотрового, флюорографического кабинетов, электрокардиограммы, регистрации листков временной нетрудоспособности, дневного стационара - с 9.00 до 15.00. По скользящему графику с 9.00 до 15.00 будут работать врачи всех специальностей. Прием вызовов медработника на дом будет вестись с 8.30 до 14.30, выполнение вызовов на дом - с 9.00 до 15.00, врачебных назначений - с 8.30 до 18.00.

В воскресные и праздничные дни дежурный врач на дому будет производить оформление медицинской документации с 9.00 до 15.00, выполнять назначения - с 9.00 до 18.00.-0-