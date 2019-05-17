Минские студотрядовцы летом будут строить метро и работать на II Европейских играх

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия третьего трудового семестра состоялась сегодня на строительной площадке станции "Юбилейная" Минского метрополитена, передает корреспондент БЕЛТА.

Место для мероприятия было выбрано не случайно: возведение третьей ветки метро объявлено городской молодежной стройкой. Такое решение принято 16 мая Мингорисполкомом. Здесь будет трудиться сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд общим количеством 120 бойцов, которым предстоит выполнять земляные и бетонные работы, вязать арматуру.

Третья линия Минского метрополитена объявлена городской молодежной стройкой На объекте будет трудиться сводный белорусско-российский студенческий строительный отряд общим количеством 120 бойцов.

Во время мероприятия на новой городской молодежной стройке был поднят флаг Минского городского штаба студенческих отрядов. Бойцам вручили трудовые путевки. Всего в открытии третьего семестра приняли участие свыше 250 молодых людей.

"В прошлом году в состав студотрядов Минска вошли более 3,5 тыс. человек. Уже заключено более 120 договоров на трудоустройство 2 тыс. ребят. Основное направление - сервисное, но сохраняют свои позиции также строительное и педагогическое. Например, в этом году в 6-й городской клинической больнице будет работать медицинский отряд. Еще более сотни бойцов будут заняты на строительстве Минского метрополитена. Очень почетно, что такой важный объект столицы и страны в целом доверили молодежи", - отметил первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ" Сергей Клишевич.

Студенческие отряды будут задействованы на крупнейших предприятиях страны. В их числе БелАЭС, УП "Минскметрострой", КУП "Бизнес-центр "Столица", ЗАО "Атлант", УП "Зеленстрой", ГПО "Минскстрой", ОАО "ДорОрс", КУП "Минскхлебпром", ООО "Евроторг", ОАО "МТЗ", КТУП "Минсктранс", РУП "Белтелеком", УП "Минскводоканал", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга". Семь сeрвисных отрядов общим количеством 230 бойцов из числа студентов БНТУ, БГУ и МГЛУ будут работать на II Европейских играх.

"В августе-сентябре начнут функционировать сельскохозяйственные отряды: ребята помогут собирать урожай", - добавил Сергей Клишевич.

2019-й объявлен Годом студенческих отрядов. С марта по май в ходе промоакции "Выбираем студотряд" заявки для участия в третьем семестре подали более 4 тыс. учащиеся минских учреждений образования.-0-

Фото БРСМ