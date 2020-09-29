29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские учреждения здравоохранения и аптеки готовы к возможной второй волне COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Мингорисполкома.

В любой аптеке можно приобрести защитные маски и дезинфицирующие средства. В общественных местах установлены дозаторы с антисептиками, а на полу нанесена специальная разметка, которая напоминает о необходимой дистанции.

В каждом районе Минска улучшилось и техническое оснащение медучреждений: там появились новые аппараты компьютерной томографии.

По словам главного врача 1-й городской больницы Дмитрия Шевцова, в клинике на складе находится "несгораемый" запас средств индивидуальной защиты: специальные костюмы для сотрудников, респираторы 2-го и 3-го класса, одноразовые халаты, шапочки, перчатки, дезсредства.-0-