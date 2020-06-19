Минские загсы стали вручать молодым родителям пособия по финансовой грамотности

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В загсах столицы вместе со свидетельством о рождении начали выдавать пособие по финансовой грамотности, сообщили БЕЛТА авторы идеи.

Пособие представляет собой удобный формат чек-листов, в которых доступным языком разъясняются разные актуальные темы: финансы, декретный отпуск, льготы и выплаты, грамотное управление семейным бюджетом. Такая подборка призвана показать молодым родителям, что осознанный подход в этих вопросах - важная составляющая счастливой семейной жизни. Пособие разработал и выпустил проект про осознанное родительство MAMA PRO при поддержке Банка Дабрабыт, VISA и платежной карточки "Матуля" при участии Министерства труда и социальной защиты.

Старт акции приурочен ко Дню Отца (он отмечается во многих странах 21 июня), ведь зачастую за свидетельством о рождении ребенка приходят именно новоиспеченные папы. Эти пособия уже активно получают родители во всех загсах Минска. Инициативу такого подарка поддержали Минтруда и соцзащиты и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

"В нашем обществе происходит постепенная эволюция роли отца в жизни семьи и ребенка: папы становятся все более активными и продвинутыми в вопросах воспитания и развития детей, - отметила начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Минтруда Марина Артеменко. - Со своей стороны государство создает условия для такого участия - папе можно уйти в отпуск в первые шесть месяцев при рождении ребенка на 14 дней, а можно и вовсе заменить маму в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, если она выйдет на работу. Главное - не только знать свои права, но и активно ими пользоваться во благо своей семьи".

В буклете собраны ответы на 16 часто задаваемых вопросов, которые волнуют мам и пап с появлением ребенка. Например, какое пособие получают родители в связи с рождением ребенка или по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, где назначается пособие и куда нужно обращаться. И другие полезные чек-листы для будущих и состоявшихся родителей - от списка вещей в роддом до правил оформления больничного по уходу за ребенком.-0-