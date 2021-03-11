Минский горком отраслевого профсоюза отметил активных членов первички учащихся медколледжа

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский горком отраслевого профсоюза отметил самых активных членов первички учащихся Белорусского государственного медколледжа, сообщили БЕЛТА в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.
Будущим медикам вручили единовременную поощрительную выплату. Каждый учащийся, удостоенный поощрения, получил из средств комитета денежную сумму в размере Br300.
В списке награжденных за активную работу в профсоюзной организации и общественную деятельность в колледже - учащиеся отделения "лечебное дело" Максим Воронец, Ольга Гузаревич, Кирилл Мороз, Милана Мытницкая и Екатерина Ярмолюк.
Чуть позже поощрение ждет еще одного учащегося Алексея Булавко. На совместном заседании профсоюзного комитета учащихся и администрации колледжа было принято решение ходатайствовать о присуждении ему единовременной поощрительной выплаты Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Вручение награды состоится в Минском городском комитете отраслевого профсоюза.
Республиканский и Минский городской комитеты Белорусского профсоюза работников здравоохранения продолжат оказывать поддержку талантливой и активной молодежи.-0-