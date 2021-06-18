Минский городской технопарк и "Великий камень" проводят конкурс стартапов

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской технопарк совместно с индустриальным парком "Великий камень" впервые в Беларуси проводит конкурс стартап-проектов STARTUP GREAT CHALLENGE, сообщили БЕЛТА в технопарке.

Приглашаются стартап-проекты с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность. Они будут состязаться за победу в двух номинациях - Smart project и Hardware project.

В первой номинации участвуют стартап-проекты с демонстрацией решений на базе информационно-коммуникационных технологий, таких как Интернет вещей (IoT), машинный интеллект, большие данные (Big Data), облачные вычисления, 5G и др.

В номинации Hardware project будут презентовать себя стартап-проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере.

В каждой из номинаций призовой фонд составляет: за I место - $3 тыс., II место - $1,5 тыс., III место - $500 (денежные суммы выплачиваются в белорусских рублях по курсу Нацбанка на день подведения итогов конкурса).

Желающие побороться за ценные призы должны до 25 июня включительно заполнить заявку на сайте sgc.mgtp.by. И уже до 26 июня рабочая группа конкурса заочно на основе поданных заявок отберет финалистов (не более 10 проектов в каждой номинации). Очная презентация проектов перед экспертами состоится 30 июня, тогда же будут названы и награждены победители.-0-