Минский инфекционист: важно не допустить пикового подъема коронавируса

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с распространением коронавируса сложная, но в панику впадать не надо. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всем мире идет распространение заболевания семимильными шагами. У нас тоже ситуация сложная, но в панику впадать не надо, - сказал Святослав Вельгин. - Сейчас у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет. Важно, чтобы не было пикового подъема, чтобы он был более пологий".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Глава государства отметил, что в стране нет лавинообразного прироста заболеваемости COVID-2019. "У нас сегодня 794 человека госпитализированы, 31 на ИВЛ. Катастрофы абсолютно нет, - подчеркнул он. - Да, прирост у нас наблюдается. Слава богу, что не лавинообразный. И это надо удержать".-0-