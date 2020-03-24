Минский метрополитен: наши методы и средства обработки вагонов и станций достаточны

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Методы и средства обработки вагонов и станций столичной подземки достаточны, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

"Метро работает в штатном режиме. Сегодня мы используем все те методы и средства, которые использовали и ранее, потому что они достаточны в нынешней ситуации. Нас регулярно проверяют соответствующие службы, так что работа организована по всем нормам и требованиям", - сказал Андрей Дроб.

Что касается обработки поездов подземки, то сначала состав проходит наружную мойку, потом идет внутренняя уборка. Вагоны метро обрабатывают моющими и дезинфицирующими средствами: протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол. Организована полная обработка состава.

На станциях метрополитена моющими и дезинфицирующими средствами регулярно протирают поручни и перила, дверные ручки, места возле билетных касс - все, с чем соприкасается пассажир.

Минский метрополитен открыт с 5.30 до 0.40. Сегодня длина двух линий подземки превышает 37 км. Открыты 29 станций, из них 15 расположены на 1-й (Московской) линии и 14 - на 2-й (Автозаводской) линии метрополитена. Ежедневно по двум веткам метрополитена пропускают более тысячи поездов.-0-