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04 октября 2020, 17:52

Минский метрополитен: временно закрыта станция "Петровщина", а также станция "Малиновка" на вход

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрыта станция "Петровщина", а также станция "Малиновка" на вход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 17.40 закрыта станция "Петровщина", станция "Малиновка" закрыта на вход", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-

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В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда следуют без остановки на данных станциях.

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