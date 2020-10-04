Минский метрополитен: временно закрыта станция "Петровщина", а также станция "Малиновка" на вход

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске временно закрыта станция "Петровщина", а также станция "Малиновка" на вход, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал столичного метрополитена.

"В 17.40 закрыта станция "Петровщина", станция "Малиновка" закрыта на вход", - говорится в сообщении.

Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.-0-

В Минске временно закрыто несколько станций метро В целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная". Поезда следуют без остановки на данных станциях.