Минский парк им. Горького ожидают изменения

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский парк культуры и отдыха им. Горького ожидают изменения, разработана концепция развития зеленой зоны, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.
"Концепция разработана еще в прошлом году и включает порядка 20 позиций", - сказал Игорь Кушнеревич.
В планах, в частности, убрать киоски с набережной Свислочи и выделить отдельную торговую зону. Также запланирован ремонт входной арки. "Нужно привести в порядок и набережную, но это затратно. Сейчас "Гордорстрой" разрабатывает проект на участок в районе Дворца бракосочетаний", - отметил Игорь Кушнеревич.
Еще одно направление - насыщение пространства новыми аттракционами. Будет проводиться ремонт пешеходных связей, рассматривается возможность организации отдельной детской площадки. "Те детские городки, которые недавно поставили в городских парках, пользуются популярностью", - добавил руководитель "Минскзеленстроя".
Кроме того, в конце прошлого года в парке обновили подсветку на колесе обозрения, в планах на этот год - заменить надпись "Минск" на нем. Новые подходы применят в цветочном оформлении зеленой зоны, предусмотрено дополнительное озеленение.-0-
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