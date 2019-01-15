Минский парк им. Горького ожидают изменения

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский парк культуры и отдыха им. Горького ожидают изменения, разработана концепция развития зеленой зоны, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор УП "Минскзеленстрой" Игорь Кушнеревич.

"Концепция разработана еще в прошлом году и включает порядка 20 позиций", - сказал Игорь Кушнеревич.

В планах, в частности, убрать киоски с набережной Свислочи и выделить отдельную торговую зону. Также запланирован ремонт входной арки. "Нужно привести в порядок и набережную, но это затратно. Сейчас "Гордорстрой" разрабатывает проект на участок в районе Дворца бракосочетаний", - отметил Игорь Кушнеревич.

Еще одно направление - насыщение пространства новыми аттракционами. Будет проводиться ремонт пешеходных связей, рассматривается возможность организации отдельной детской площадки. "Те детские городки, которые недавно поставили в городских парках, пользуются популярностью", - добавил руководитель "Минскзеленстроя".

Кроме того, в конце прошлого года в парке обновили подсветку на колесе обозрения, в планах на этот год - заменить надпись "Минск" на нем. Новые подходы применят в цветочном оформлении зеленой зоны, предусмотрено дополнительное озеленение.-0-

Возможность замены газовых водогрейных колонок на электрические рассматривают в Минске "Вопрос замены колонок рассматриваем с коллегами из "Минскэнерго", - отметил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.

Более 700 дворовых территорий благоустроены в Минске в 2018 году В том числе проведено комплексное благоустройство 10 дворов. "Эту практику продолжим в 2019 году", - отметила начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке