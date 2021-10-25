Минский подшипниковый завод 27-29 октября предложит вакансии жителям столицы

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский подшипниковый завод" с 27 по 29 октября предложит жителям столицы и другим трудоустроиться по актуальным вакансиям, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятия пройдут с 9.00 до 12.00 по адресу: ул.Жилуновича, 2.

Гражданам предложат трудоустройство по профессиям: инженер-технолог, заведующий складом, кладовщик, инженер по стандартизации и сертификации, оператор станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ, шлифовщик, токарь-полуавтоматчик, токарь-револьверщик, токарь-расточник, кузнец-штамповщик, кузнец на молотах и прессах, наладчики (кузнечно-прессового оборудования, станков и манипуляторов с программным управлением, шлифовальных и токарных станков, холодно-штамповочного оборудования, автоматов и полуавтоматов), слесарь-ремонтник, плавильщик металла и сплавов, а также по другим специальностям. Отмечается, что будет проводиться обучение на рабочем месте. Иногородним предоставляется койко-место в общежитии.

Соискателям необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку и документ об образовании.-0-