Минский университет третьего возраста подвел итоги учебного года

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский университет третьего возраста (УТВ) 17 июня провел онлайн-выпускной, на котором подвел итоги учебного года 2020-2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусской ассоциации социальных работников.

В этом году студенты элегантного возраста совмещали два формата обучения: очный, в учебных классах, и онлайн-уроки в Skype, Zoom. Также слушатели могли записаться на любой понравившийся курс онлайн-университета третьего возраста. Все занятия были бесплатными.

"Очные занятия в УТВ посещали 378 человек. Около 300 пожилых людей, соблюдающих строгую самоизоляцию во время COVID-19, подключались к занятиям онлайн. Благодаря такому формату аудитория университета расширилась и пополнилась слушателями из Витебска, Сморгони, Могилева, Горок, Гомеля. Занятия проводили 43 волонтера, большая часть из которых сотрудничает с проектом уже не первый год", - рассказали в ассоциации.

На протяжении учебного года студенты изучали уже знакомые им дисциплины: фотографию, иностранные языки, мировую художественную культуру и краеведение, психологию, ландшафтный дизайн, рисунок, белорусский язык и культуру, экскурсоведение, медиаграмотность и дугие. Всего работали 23 направления. Старшему поколению было предложено 18 онлайн-курсов, доступных из любого уголка Беларуси благодаря новому формату. Самыми популярными стали "Школа здоровья", "Секреты преображения", "Культурные будни", "Фитнес для мозга" и "Поддержка и уход". Преподавателями и экспертами выступили специалисты из Беларуси, России и Грузии.

Помимо учебных курсов, слушатели также смогли приобщиться к волонтерским проектам университета. В этом году участницы волонтерского движения "Бабушка на час" вместе с партнерами из Республиканского волонтерского центра и социального центра "Счастливый малыш" запустили мини-проект "Бабулiны казкi". Группа "Экскурсоведение" помогла создать и открыть выставку "Дом воспоминаний" в музее Янки Купалы. Сами слушатели и проводили бесплатные экскурсии для минчан. Участницы арт-мастерской создали канал на YouTube, где во время самоизоляции записывали и размещали уроки по рукоделию. Центр межкультурного общения с друзьями из Санкт-Петербурга провели Колядки в Zoom и онлайн-выставку рукодельниц.

До августа Минский университет третьего возраста уходит на каникулы. Набор слушателей на новый учебный год будет в сентябре.

Проект "Минский университет третьего возраста" реализует Белорусская ассоциация социальных работников. Онлайн-университет третьего возраста создан в 2021 году.-0-