Минский зоопарк 8 марта предоставит женщинам скидку 50% на билет

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В праздничный день 8 марта Минский зоопарк предоставит скидку 50% на билет всем женщинам, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"В Международный женский день стоимость билета для дам будет снижена наполовину, - рассказали в зоопарке. - Приглашаем окунуться в мир живой природы и насладиться обществом прекрасных животных. Не упустите свой шанс провести этот день на свежем воздухе и получить море положительных эмоций".

Недавно Минский зоопарк перешел на весенний режим работы. Теперь посетители могут попасть в зоопарк с 10.00 до 19.00 ежедневно. Кассы открыты до 18.45.-0-