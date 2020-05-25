Минское агентство по госрегистрации перечислило НПЦ хирургии Br10 тыс. на покупку респираторов

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское городское агентство по госрегистрации и земельному кадастру предоставило Br10 тыс. спонсорской помощи Минскому научно-практическому центру хирургии, трансплантологии и гематологии для приобретения медицинских респираторов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Как социально ответственное предприятие мы стараемся вносить посильный вклад для лечения и диагностики коронавирусной инфекции, - отметил заместитель директора агентства Дмитрий Володин. - На медицинских работниках сегодня лежит основная нагрузка по преодолению ситуации с COVID-19. Важно для них создать необходимые условия работы, обеспечить безопасность медперсонала".

Он также рассказал, что ранее агентство оказало помощь 34-й центральной районной клинической поликлинике Советского района Минска, передав 220 л дезинфицирующего средства.-0-