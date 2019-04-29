"Минсктранс" отменил некоторые пригородные автобусные рейсы из-за ремонта дороги Р80

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с производством ремонтных работ на автомобильной дороге Р80 Слобода - Паперня полностью закрывается движение для автомобильного транспорта на участке от автодороги Н9598 Задомля - Багута до Н9540 Прилепы - Ляды, из-за чего отменяются некоторые рейсы пригородных автобусных маршрутов, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Отмены коснулись маршрутов №256В "ДС Славинского - Задомля" (рейсов в прямом направлении в 05.45, 17.15 по будним дням и в 05.45, 07.45, 16.35 - по выходным; в обратном - в 06.07, 06.47, 18.22 по будням, в 06.47, 08.57, 17.47 - выходным) и №256У "ул. Карбышева - Задомля" (в прямом направлении в 05.17 по будним дням).

Вместо этого организуется выполнение рейсов по указанным пригородным автобусным маршрутам до пункта Сосновая и обратно. Время отправления с конечного пункта маршрута №256В - в 06.08, 06.46, 18.23 по будним дням и в 06.46, 08.55, 17.41 - выходным.

Движение пригородного автобусного маршрута №256А "ДС Славинского - Рудомейка" на участке от Минска до деревни Околица в прямом и обратном направлении остается без изменений. В районе перекрестка дорог Р80 и Н9540 в прямом и обратном направлении движение организуется по автодороге Н9540 до Н9539 Усяжа - Задомля - Слобода, далее по ней же до а/д Н9543 Задомля - Рудня, по которой маршрут следует до деревни Рудомейка. На изменяемом участке выполняются все промежуточные остановки.-0-