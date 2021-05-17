"Минсктранс" с 7 июня меняет расписание некоторых пригородных маршрутов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 7 июня "Минсктранс" вносит изменения в работу некоторых маршрутов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.

Отменяются некоторые рейсы по 13 пригородным маршрутам от станций "Запад-3", "Славинского", "Карастояновой", "Юго-Западная" и отдельных остановочных пунктов по маршруту. Подробное расписание с учетом изменений можно найти на сайте "Минсктранса".

Одновременно организуются рейсы по пригородным маршрутам №368С ДС "Карастояновой" - с/т "Лесное-90" (рейсы по средам отправлением от ДС "Карастояновой" в 07.08, 18.33 и от остановочного пункта "с/т Лесное-90" в 08.23, 19.45) и №360С АС "Юго-Западная" - "Новосады" (рейсы также по средам отправлением от АС "Юго-Западная" в 07.50 и 18.25 и от остановочного пункта "Новосады" в 09.30, 20.00).-0-