"Минсктранс" с начала года пополнил парк 286 автобусами и 31 электробусом

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До конца мая транспортный парк Минска пополнится в общей сложности 328 автобусами и 60 электробусами, большая часть этой техники уже поступила. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора ГП "Минсктранс" Олег Дзюбенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"В этом году мы получаем 328 новых автобусов и 60 электробусов - дополнительно к тем, что были получены ранее. Эта техника будет задействована в том числе в обслуживании II Европейских игр. На сегодняшний день мы получили 286 автобусов. Также уже поступили 28 длинных электробусов повышенной вместимости и 3 коротких. До конца мая должны получить еще 25 коротких электробусов", - сказал Олег Дзюбенко.

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