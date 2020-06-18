"Минсктранс" сообщает о перебоях в движении троллейбусов из-за непогоды

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативная информация на сайте ГП "Минсктранс" свидетельствует о перебоях в движении общественного транспорта по нескольким маршрутам из-за непогоды и повреждений контактной сети, сообщает БЕЛТА.

"С 20.13 на пр.Партизанском - ул.О.Кошевого в обоих направлениях из-за повреждения контактной сети произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №3, 16, 19, 30, 36, 49, 59", - говорится в оперативных данных.

Также почти на целый час, до 19.54, было прервано движение троллейбусов на маршрутах №14, 39, 77 на ул.Тимирязева в направлении ул.Саперов.

Начиная с 18.46, по целому ряду улиц из-за подтопления останавливалось движение троллейбусов: по ул.Ванеева, ул.Буденного, пр.Партизанскому, ул.Кошевого, ул.Васнецова, ул.Немига, ул.Богдановича, ул.Орловской, ул.Червякова, ул.Кальварийской, в районе станций метро "Фрунзенская", бульвара Шевченко и других.

В некоторых случаях приходилось корректировать и движение автобусов. С 19.20 до 20.00 автобусы №9 не могли проехать по ул.Тухачевского в направлении Серебрянки-9, движение было организовано по ул.Корицкого, Плеханова. С 19.21 до 20.05 по ул.Кальварийской и в районе станции метро "Молодежная" было затруднено движение не только троллейбусов, но и автобусов маршрутов №40, 46, 78, 163. Их временно перенаправили по пр.Пушкина, ул.Тимирязева.-0-

МЧС: в Минске во время грозы выпала примерно 1/4 месячной нормы осадков По городу местами подтоплена проезжая часть: участки от стадиона "Трактор" до площади Ванеева, от улицы Богдановича до улицы Э.Пашкевич, улица Орловская в районе Долгиновского тракта, улица Комсомольская.