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03 февраля 2020, 12:28

Минсктранс: внедрение безналичной оплаты проезда в наземном транспорте откладывается

Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тестирование сервиса безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска прекращается из-за выявленных недостатков, внедрение системы откладывается на неопределенный срок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Опытное тестирование оплаты проезда банковскими бесконтактными карточками проводилось в трамваях маршрута №6, в ближайшее время его прекратят. "Выявлены недостатки, основной из которых - отсутствие в существующем режиме полноты и достоверности данных о транзакциях. Если просто: мы не могли контролировать поступление средств, их объемы, точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой. Это может привести к финансовым потерям нашего предприятия. В этой связи было направлено уведомительное письмо банку-партнеру о прекращении тестирования и расторжении договора", - прокомментировал заместитель главного инженера ГП "Минсктранс" Михаил Слодинский.

Отключить функцию оплаты банковскими карточками оперативно невозможно из-за технических и юридических нюансов. "Требуется комплекс действий, могут пройти дни, может, даже недели. Но мы обязательно заранее проинформируем пассажиров о том, с какого числа оплата с помощью данной системы прекращается. С помощью бегущей строки и речевых информаторов", - добавил Михаил Слодинский.

Пока же пассажиры на данном маршруте могут использовать свои бесконтактные банковские карточки для оплаты проезда.

Пилотный проект на наземном транспорте БПС-Сбербанк реализует вместе с ГП "Минсктранс" и IBA Group. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подходит смартфон, умные часы и другие устройства с поддержкой технологии NFC. Стоимость проезда такая же, как и при покупке бумажного билета.

Предполагалось, что после опытного тестирования системы оплата бесконтактной картой любого банка будет внедрена в автобусах, троллейбусах и трамваях. Аналогичный сервис уже работает в минском метро и поездах городских линий.-0-

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