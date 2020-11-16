"Минскводоканал": в Новой Боровой, возможно, умышленно повредили систему водоснабжения

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Минскводоканал" связывает проблемы с водой в микрорайоне Новая Боровая с возможным умышленным повреждением системы водоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально". "С целью максимально быстрого выявления причин аварии предприятием проведено обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения", - сказано в сообщении. В настоящее время продолжается обследование, проводится мониторинг качества воды. Принимаются необходимые меры для восстановления водоснабжения в максимально сжатые сроки. Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды. В диспетчерской службе УП "Минскводоканал" сообщили адреса нахождения автоцистерн: ул. Гинтовта, 5а, ул. Авиационная, 13, ул. Яковлева, 1 и ул. Братьев Райт, 5. Однако масштабы аварии (вместе с количеством домов и зданий, которые она затронула) там комментировать отказались. Дозвониться до руководства и пресс-службы пока невозможно. Вода в кранах жителей некоторых домов микрорайона Новая Боровая пропала еще 15 ноября. У некоторых было заметно резкое снижение напора. Спустя время холодная вода появилась, затем снова перестала течь.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!