Минспорт готовит предложения по объединению безвизовых зон в Гродненской и Брестской областях

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство спорта и туризма готовит предложения по объединению туристско-рекреационных зон в Гродненской и Брестской областях, которые иностранные гости могут посещать без визы, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводимая политика по либерализации визового режима идет поступательно. Одна из задач, которую нам нужно решить, - объединение безвизовых зон в Гродненской и Брестской областях. Думаю, мы в ближайшее время подойдем к этому вопросу. Подводя итоги 2018 года, мы видим, что если безвизовые зоны объединятся, это позволит создать новые туристические маршруты, увеличить поток туристов и время их пребывания в Беларуси. В среднем по безвизовой зоне в Гродненской области время пребывания иностранцев составляет около двух дней. При объединении среднее время увеличится до трех-четырех дней", - сказал Виталий Грицевич.

При создании общей безвизовой зоны планируется дополнительно включить туда регионы, которые будут наиболее интересны туристам, например, Ивацевичский, Лидский и Новогрудский районы. "Правда, стоит вопрос в том, готовы ли эти районы принимать поток туристов. Возможно, нужно поработать над инфраструктурой", - отметил представитель Минспорта.

Как сообщалось, порядок безвизового пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях определен указом №462, он начал действовать с 1 января 2018 года. В соответствии с документом увеличено количество пунктов пропуска для безвизового въезда в туристических целях, установлен срок посещения, не превышающий 10 дней, расширена территория для временного пребывания. Так, для иностранных туристов парка "Августовский канал" разрешено пребывание на территории Гродно и всего Гродненского района, для посетителей Национального парка "Беловежская пуща" - на территории туристско-рекреационной зоны "Брест" (Брест, Брестский, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы Брестской области, Свислочский район Гродненской области).-0-