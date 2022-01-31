Минздрав: некоторые поликлиники в Минске работали дольше обычного, но приняли всех пациентов

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске некоторые поликлиники работали дольше обычного, но приняли всех обратившихся пациентов. Такая информация опубликована в Telegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В столице утром в некоторых поликлиниках наблюдались большие очереди на прием к врачу и сдачу тестов на COVID-19. По предварительным данным, за день врачи приняли от 400 до 450 первичных пациентов. Кроме того, для осмотра болеющих на дому сегодня работали 217 контактных бригад. За прошлую неделю их число увеличили на 88.

"Очереди в поликлиниках связаны с тем, что сегодня первый рабочий день после выходных, а также наблюдается рост заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом штамма омикрон, который сейчас протекает в большинстве случаев как острая респираторная инфекция", - подчеркнула председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

В Минздраве обратили внимание, что во второй половине дня обстановка в стабилизировалась. По данным на 20.00, в большинстве поликлиник медицинскую помощь оказали всем обратившимся. Некоторые поликлиники продолжили работу сверх установленного времени, чтобы принять всех пациентов.-0-