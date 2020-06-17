Минздрав продолжает мониторинг ситуации с COVID-19 по Беларуси

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг работы учреждений здравоохранения продолжается в регионах. Сегодня заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк посещал с мониторинговой группой Осиповичи и Бобруйск в Могилевской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в стационарах больниц этих городов имеется все необходимое. В первую очередь идет речь о лекарственных средствах, расходных материалах и оборудовании и, конечно, о средствах защиты для персонала. Мониторинговая группа особенно внимательно проверила работу реанимационных отделений. Иногда возникают вопросы по деталям, например, механизму снятия пациентов с ИВЛ. Но в целом медицинские работники, даже те, которые переквалифицировались в инфекционистов в начале эпидемии, уже в совершенстве владеют всеми протоколами лечения данных пациентов и правилами безопасности, правильно используют средства индивидуальной защиты, - отметил Борис Андросюк. - Несмотря на жаркую погоду, медикам и населению нужно оставаться в тонусе и не забывать о собственной безопасности. Вирус еще не побежден, и об этом нужно постоянно напоминать".

Министерство здравоохранения не прекращает совершенствовать доступность специализированной медицинской помощи и укреплять материально-техническую базу медучреждений. Сегодня министр здравоохранения Владимир Караник проводил мониторинг этой работы в Могилеве. "Жизнь продолжается, и система здравоохранения Беларуси должна быть готова оказывать медицинскую помощь пациентам не только с COVID-19. Эпидемии заканчиваются, а, учитывая тенденцию по старению населения, потребность в кардиологической помощи будет возрастать, кроме того быстро развивающиеся города нуждаются в новых поликлинических учреждениях. Так, я сегодня ознакомился со строительством кардиохирургического корпуса Могилевской областной клинической больницы. Новый корпус будет центром высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, близится к завершению строительство поликлиники в районе Казимировка, сегодня на объекте мы обсудили вопросы поставки медицинского оборудования и сроки ввода учреждения в эксплуатацию", - рассказал Владимир Караник.

В ведомстве добавили, что, к сожалению, срочные новости от некоторых Telegram-каналов, все так же продолжают быть далеки от истины.-0-