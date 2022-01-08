Мишура, гирлянды, сотни Дедов Морозов и Снегурочек: рождественский парад провели в Бресте

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Во время фестиваля-ярмарки "Берестейские сани" сегодня в Бресте провели яркий рождественский парад, передает корреспондент БЕЛТА.

В шествии приняли участие около 3 тыс. детей и взрослых. Во главе колонны ехали сани - главный символ фестиваля. Вез их победитель международных скачек жеребец ганноверской породы Мачо. К параду присоединились более 30 предприятий и организаций города. Все машины красочно оформили светящимися гирляндами, мишурой, разыграли небольшие театрализованные представления. В космической теме свою платформу украсили представители города-спутника Бреста Жабинки. Атмосферу праздника создавали хореографические и музыкальные коллективы, актеры-ходулисты, артисты брестских театров. Замыкали карнавал Деды Морозы и Снегурочки. Их было ровно 2022.

"Мы хотели, чтобы машины не были похожи друг на друга. В основе парада - темы Нового года, Рождества, "Берестейских саней" - и через них предприятия попытались отразить свою деятельность. Начали подготовку за три месяца: мастерили декорации, шили костюмы, писали и разучивали новые песни. Очень много людей работали, чтобы состоялся этот парад", - рассказала начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

Шествие прошло по ул.Ленина и финишировало на набережной Мухавца. Там продолжится празднование фестиваля. На 16.00 намечено начало концерта Надежды Бабкиной и ансамбля "Русская песня". Завершится вечер праздничным фейерверком.-0-