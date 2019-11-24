Митинги, вечера памяти - Гомель отмечает 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, проходят в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома.

Память освободителей гомельчане и гости города чтут на митингах, которые проходят в эти дни во всех районах областного центра. Так, представители власти области и города, ветераны, трудовые коллективы, молодежь выразят слова безмерной признательности героям войны на митинге 25 ноября на Аллее Героев. Здесь же пройдет акция "Во славу общей Победы". Непосредственно в день освобождения Гомеля - 26 ноября торжественный митинг с церемонией возложения цветов и венков проведут у Вечного огня на площади Труда.

Картину событий 76-летней давности воссоздадут 24 ноября во время военно-исторической реконструкции боевой операции по освобождению Гомеля осенью 1943-го. Реконструкция, которая начнется в 13.00, пройдет на берегу Сожа в историческом месте, где Любенское озеро соединяется с рекой - по направлению форсирования Сожа и наступления 96-й и 217-й стрелковых дивизий Красной Армии.

В мероприятии участвуют представители более 10 военно-исторических клубов Беларуси, которые восстановят два эпизода: партизанскую борьбу с оккупантами и освобождение Гомеля. "В театрализованной патриотической постановке будут представлены более 15 образцов советской и трофейной немецкой техники того времени", - отметили организаторы. Имитация деревни, немецкий блокпост полевой жандармерии со шлагбаумом и сторожевой будкой, указателями, немецкий и советские полевые лагеря, полевая кухня - это и многое другое смогут увидеть зрители реконструкции.

Также в эти дни повсеместно в учреждениях образования, культуры проходят тематические мероприятия - уроки, вечера и вахты памяти, встречи с ветеранами, патриотические акции и т.д.

Гомель стал первым областным центром Беларуси, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков в результате Гомельско-Речицкой операции войск Белорусского фронта. Население города на момент освобождения составляло менее 15 тыс. жителей. До войны здесь проживали более 140 тыс. человек.-0-