Митрополит Вениамин: добрые дела в святые дни как чудо для тех, кто в болезни и скорби

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Митрополит Вениамин и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич сегодня стали гостями теплого рождественского утренника в Доме ребенка №1, где поздравили малышей и коллектив с праздниками, одарили вниманием и заботой тех, кому добрые медсестры и врачи заменили родителей, передает корреспондент БЕЛТА.

На первый взгляд, обычный детский сад на проспекте Газеты "Правда", 32, за ярким разрисованным забором являет собой постоянный дом для детей с органическим поражением центральной нервной системы и психики. Это единственное учреждение здравоохранения в Минске, где оказывают стационарную и амбулаторную паллиативную помощь деткам младшего возраста. Сюда попадают ребятишки с тяжелыми патологиями: гидроцефалия, детский церебральный паралич, генетические заболевания, дети с психическими расстройствами и расстройствами поведения.

Но сегодня вокруг нарядной елки кружились в танце самые обычные нарядные малышки-снежинки, играли в снежки карапузы-снеговички, а самый смелый из них вовлек-таки в дружный хоровод министра. И из зала крошечными ладошками хлопали остальные зрители, сидящие на руках у медперсонала.

Митрополит напомнил, что традиция добрых дел на Рождество восходит еще к истории с волхвами, которые несли дары Иисусу. "Сообща мы можем многое сделать. Поэтому так важно в святые дни и не только посещать такие места, где есть необходимость помощи и поддержки. Когда радость во всем мире, важно передать ее тем, кто испытывает жизненные трудности, скорби, болезни", - сказал Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Он также поблагодарил за истинное, искреннее и непростое служение врачей и весь персонал этого учреждения и других подобных.

"Работая вместе с представителями церкви, мы видим, что духовное не менее важно для здоровья. Видим результат и на примере Дома ребенка", - сказал Дмитрий Пиневич.

Главный врач Светлана Тулупова отметила, что от рождения больного ребенка, к сожалению, не застрахован никто. Некоторые не справляются с реалиями страшного диагноза и отказываются от малышей. Но все же отказников среди 55 маленьких обитателей учреждения немного. А больше всего малышей, которых временно забрали у нерадивых пап и мам. До полугода они могут находиться в Дома ребенка, пока родителям дается шанс на исправление. И, к счастью, почти все стараются сделать все, чтобы вернуть детей в семью.

Некоторые детки оказались в доме ребенка, потому что нуждаются в паллиативной помощи. Сегодня в этом специализированном отделении заняты почти все 20 коек. Большинство маленьких тяжелобольных пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, они питаются через зонд или гастростому. Уход за пациентами здесь очень хороший, все детки досмотрены.

Именно для этих палат предназначен подарок учреждению - концентратор кислорода, приобретенный за средства благотворителей в рамках акции "В ожидании рождественских чудес". Она проводится при поддержке социального отдела Белорусской православной церкви четвертый год. Любой желающий может поучаствовать в ней, купив загаданный тем или иным ребенком подарок. До Крещения акция еще продолжается, адреса помощи в этом году - учреждения Минска и Минской области-0-

Фото Рамиля Насибулина