Мясникович: развитие обрабатывающей промышленности - один из приоритетов для Брестской области

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал обрабатывающей промышленности Брестской области необходимо укреплять. Об этом заявил председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Мясникович во время рабочей поездки в Пинск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Анализируя структуру валового регионального продукта Брестской области, Михаил Мясникович отметил, что доля обрабатывающей промышленности в ней может быть большей. "Мы должны уделять должное внимание развитию промышленного потенциала региона. Несмотря на то что треть валового регионального продукта области приходится на промышленность, в ее структуре около 50% - это пищевая и перерабатывающая промышленность и только около 10-11% составляет продукция машиностроения", - констатировал он.

Согласно мировой практике, к экономически устойчивым относятся государства, доля обрабатывающей промышленности в ВВП которых - 25% и выше, напомнил председатель Совета Республики. "По стране мы так и имеем - где-то 24-27%, но если посмотреть обрабатывающую промышленность Брестской области, она проседает", - отметил он. В этой связи при рассмотрении стратегии развития региона на следующую пятилетку, работа над которой уже начинается, Михаил Мясникович предложил уделить особое внимание созданию дополнительных мощностей на действующих и новых предприятиях обрабатывающей промышленности. "Это будет и рост валового регионального продукта и, безусловно, структура ВРП будет меняться в лучшую сторону", - считает он.

Во время рабочей поездки в Пинск, где был рассмотрен ход реализации комплексного плана мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию города до 2020 года, Михаил Мясникович принял участие в заседании совета директоров ОАО "Кузлитмаш", входящего в состав холдинга "БелАЗ", где были рассмотрены итоги работы предприятия за первое полугодие 2019 года, а также стратегия его дальнейшего развития, в том числе вопросы модернизации и техпереоснащения. "В связи с тем что ряд производств и направлений деятельности, которые сложились в последнее время на "Кузлитмаше", перераспределяются на другие заводы, не получится ли так, что отсюда уйдут заказы, а должного замещения не будет?" - поинтересовался Михаил Мясникович. Генеральный директор и руководство совета директоров ОАО проинформировали, как решаются эти вопросы.-0-

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