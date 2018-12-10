Мюзиклы, ярмарки и шествие волшебных героев - Минск приглашает встретить Новый год

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 150 мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества, пройдут в Минске в декабре и январе. Праздничная афиша размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Традиционно во Дворце Республики 27 декабря состоится благотворительный новогодний праздник, 9 января - церемония вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусств и премий "Беларускi спартыўны Алiмп". Любителей хоккея 3-7 января на ледовых площадках Дворца спорта и "Чижовка-Арены" соберет Рождественский международный турнир на приз Президента.

В этом году город готовит немало сюрпризов на новогодних ярмарках. "Калядны кiрмаш" развернется у Дворца спорта с 15 декабря и на Октябрьской площади с 20 декабря по 15 января. Гостей здесь ждут с 12.00 до 22.00 (на Октябрьской площади с 8 января до 20.00). Территория Верхнего города с 24 декабря по 5 января превратится в "Вялiкi гасцiны двор". Будут работать торговые павильоны с сувенирами и подарками, точки общественного питания, где представят широкий выбор блюд и напитков. На Октябрьской площади торговые объекты разместятся возле елки в стеклянных конструкциях в виде сот. В новогоднюю ночь гулянья продолжатся до четырех утра.

Фото из архива

Новогоднее шествие "Навстречу чудесам можно будет увидеть 24 декабря. Маршрут сказочных героев включает пл.Независимости, пр.Независимости, Октябрьскую площадь. Начнется красочное действо в 17.00. В этот же день в 18.00 на Октябрьской площади представят мюзикл "Новогодняя планета чудес", в 20.30 на площади Свободы - спектакль "Дядюшка Бом и волшебные часы". Представления пройдут также 25 декабря - 5 января в 17.30 и 20.30 в Верхнем городе, 19.30 и 21.30 на Октябрьской площади.

В административном комплексе по пр.Победителей, 14 покажут мюзикл "Новогодняя академия", в Минском городском дворце культуры - спектакль "Путешествие Голубой Стрелы", в концертном зале "Верхний город" - программу "Новогодний джаз для детей". В концертном зале также стартует интерактивный проект "В гостях у Деда Мороза".

Фото из архива

На катке в Малиновке (по Каролинскому проезду) устроят тематические вечерние массовые катания на коньках с анимацией, а 17 декабря - 3 января с 12.00 по столице будет курсировать "Волшебный автобус", предлагающий двухчасовую экскурсию.

Главными праздничными площадками в новогоднюю ночь станут территория у Дворца спорта и Октябрьская площадь. Небо у Дворца спорта 1 января в 1.30 раскрасит салют.

13 января у Дома милосердия состоится рождественский праздник "Духовность семьи - благосостояние граждан".

Праздничные мероприятия для минчан подготовили и во всех районах города. В афише значатся многочисленные новогодние представления, утренники, спектакли в учреждениях культуры, детских домах, социально-педагогических центрах, домах престарелых.

Интересные развлекательные программы представят столичные кинотеатры, районные администрации, Ботанический сад, зоопарк, учреждения дополнительного образования детей и молодежи, Детская железная дорога, городские парки. Также пройдут спортивные состязания.-0-