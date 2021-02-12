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Регионы
12 февраля 2021, 11:13

Мнение: создание технопарков на неиспользуемых площадях - пример опережающего развития регионов

Юрий Романовский. Фото из архива
Юрий Романовский. Фото из архива
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12 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Создание технопарков с инновационным производствами на неиспользуемых площадях - один из примеров опережающего развития регионов. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал проректор по научной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Юрий Романовский, комментируя доклад Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко отметил, что на неиспользуемых площадях госпредприятий в Минске и областных центрах будут создаваться технопарки. Направлено такое решение в том числе и на импортозамещение.

"Создание технопарков - пример опережающего развития регионов. На неиспользуемых площадях создаются инновационные предприятия, новые высокотехнологичные рабочие места, выпускается продукция с высокой добавленной стоимостью. Это в свою очередь открывает и новые перспективы для развития города или региона, где они расположены, дает возможность самореализации его жителям. Положительный опыт уже наработан", - подчеркнул Юрий Романовский.

В качестве примера он привел научно-технологический парк ГрГУ им. Янки Купалы. В 2018 году под нужды технопарка реконструировано неиспользуемое здание одного из предприятий города по ул.Господарчей. Сейчас площади в нем (а это около 1 тыс. кв.м) арендованы. Резидентами технопарка уже стали 14 компаний. Половина из них основана студентами и преподавателями вуза.

"Сейчас завершаются строительные работы на второй очереди технопарка. Под его нужды перепрофилируется бывшее здание цеха промышленного предприятия площадью более 6 тыс. кв.м. Здесь разместятся офисные и производственные помещения со всей необходимой для работы инновационного предприятий инфраструктурой", - рассказал Юрий Романовский. Он обратил внимание, что часть площадей второй очереди уже зарезервировали компании, работающие в сферах электротранспорта, биоинженерии, энергоэффективности.

Проректор отметил, что есть в работе технопарка и вполне конкретный экономический эффект. В частности, суммарная прибыль резидентов научно-технологического парка ГрГУ им. Янки Купалы в 2020 году возросла в 2,5 раза - до более чем Br800 тыс.

Немаловажен и еще один аспект развития технопарков. Создание инфраструктуры для инновационных предприятий формирует благоприятную экосистему, которая позволяет получить студентам и преподавателям, резидентам технопарка бизнес-компетенции, найти единомышленников или сформировать команду для воплощения в жизнь идей.-0-

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