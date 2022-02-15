Мнение: строительство забора в Беловежской пуще противоречит международным нормам экологического права

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительство забора на территории Беловежской пущи является необдуманным действием польской стороны и идет вразрез с международными нормами экологического права. Об этом заявил журналистам декан факультета биологии и экологии ГрГУ им. Янки Купалы кандидат биологических наук, доцент Александр Каревский перед круглым столом "Трансграничные барьеры как угроза функционирования европейской экологической сети", сообщает БЕЛТА.

Александр Каревский подчеркнул, что строительство стены также нарушит целостность уникальных природных территорий, звеном мирового масштаба которой является Беловежская пуща.

Возведение трансграничного барьера на территории Беловежской пущи, по мнению экспертов дискуссии, нарушит миграцию, будет препятствовать размножению животных, приведет к их механическим повреждениям и травмам, обеднит и без того скудный генофонд. В первую очередь это касается популяции зубра. "Когда белорусы вели работу по ее восстановлению, то за основу брали несколько особей, а это ограниченный генофонд. Отсутствие миграции, перемешивания и скрещивания будет только усугублять эту проблему", - подчеркнул Александр Каревский. Кроме этого строительство барьера приведет к нарушению целостности гидрологического режима.

Беловежская пуща - уникальный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это последний реликтовый лес в Европе, которому более 10 тыс. лет. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, в том числе зубр - символ Беловежской пущи, который занесен в Красную книгу.

По результатам дискуссии разработана резолюция, в которой от имени общественности Гродненского региона размещен призыв к прекращению строительства трансграничного барьера на уникальной территории Беловежской пущи.-0-