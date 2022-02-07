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07 февраля 2022, 19:10

Мнение: у педагогов появились законные рычаги воздействия на родителей

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ О правах и обязанностях родителей, прописанных в обновленном Кодексе об образовании, корреспонденту БЕЛТА рассказала директор гимназии №24 г.Минска Татьяна Лукша. Она пояснила, что теперь на законодательном уровне прописана обязанность родителей следить за выполнением детьми школьных правил.

"В новой редакции кодекса закреплена ответственность родителей за выполнение учащимися уставных документов и документов, регламентирующих работу учреждения, правил внутреннего распорядка для обучающихся. То есть теперь закреплено законодательно, что они обязаны следить за выполнением данных документов. А это касается и внешнего вида, и использования различных гаджетов, которые отвлекают от учебного процесса, и вопросов питания, а также, конечно, пропусков занятий без уважительных причин и поведения в целом. По сути, у педагогов появляются законные рычаги воздействия на родителей", - пояснила Татьяна Лукша.

Она также отметила, что в кодексе четко прописаны и обязанности родителей, и их права, в том числе право знать о методах, формах воспитания, успеваемости учащихся и образовательном процессе, но только в том порядке, который определен руководителем учреждения образования по согласованию с родительской общественностью - советом учреждения.

"У нас в гимназии работает такой совет, в него входят 12 педагогов, законные представители школьников и учащиеся - у нас это ученики 11-го класса", - сообщила директор гимназии.

Татьяна Лукша отметила, что у родителей и сейчас есть много возможностей через школьные сайты, родительские чаты и собрания, встречи с учителями-предметниками, которые проходят по выходным дням, интересоваться образовательным процессом в учреждении образования, где учится их ребенок. Кроме того, предусмотрены из-за ситуации с коронавирусом и иные варианты общения.

"До эпидемиологической обстановки мы также проводили встречи с учителями-предметниками. Сейчас мы перестраиваемся на дистанционную форму, но любой родитель в приемный день и по договоренности с учителем-предметником может прийти и поговорить с педагогом", - рассказала Татьяна Лукша.-0-

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