Мнение: важно сохранить в родовой памяти белорусов имена героев войны и жертв нацизма

19 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Год исторической памяти обязывает общество взглянуть на историю государства более ответственно. Для будущего важно сохранить в родовой памяти белорусов имена героев войны и жертв нацизма. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного университета (ПГУ) Алеся Корсак.

Одним из эффективных способов передачи такой информации подрастающему поколению она видит активное вовлечение детей и молодежи в исследовательский и научный процесс. "Когда ребята окунаются в воспоминания солдат, узников лагерей, изучают, что творили каратели на родной земле, это остается в их памяти надолго. Можно сколько угодно говорить на лекциях и семинарах о политике геноцида по отношению к белорусскому народу, но все эти факты будут для молодежи далекими, пока ребята не узнают и не прочувствуют все это лично", - отметила завкафедрой истории и туризма ПГУ.

Она вместе со студентами не первый год занимается исследовательской и поисковой работой. Научные проекты, которые они разрабатывают и реализуют сообща, основаны на изучении одних из самых печальных сохранившихся свидетельств тех страшных лет - братских могилах павших солдат и захоронениях жертв фашизма в Полоцке, Новополоцке и Полоцком районе. "Год исторической памяти - важный этап в развитии нашего государства. Он обязывает по-иному посмотреть на наше общество - более взвешенно и ответственно, с пониманием тех достижений, которые страна имеет к настоящему. Память о войне, о погибших героях, о жертвах нацистской политики геноцида населения Беларуси важно сохранить в родовой памяти поколений. Братские могилы - это места памяти, которые не дают нам забыть героизм и трагедию военных лет. Но важно не только ухаживать за ними, но и знать всех героев и жертв поименно", - подчеркнула Алеся Корсак.

В 2020 году коллектив рабочей группы по увековечению памяти о погибших воинах Красной армии, партизанах и жертвах геноцида, в состав которой входили студенты и сотрудники ПГУ, издал справочник "Воинские захоронения и захоронения жертв нацизма" с локальной привязкой к Полоцку, Новополоцку и Полоцкому району. "В книге структурно представлены несколько разделов: захоронения с фотоматериалом и кратким обзором и поименные списки увековеченных имен погибших и умерших от ран и полученных на фронте болезней воинов Красной армии, жертв нацизма. Данный проект стал результатом пятилетней работы в рамках реализации госпрограммы на 2015-2020 годы по увековечению памяти", - рассказала завкафедрой.

Она добавила, что эта работа продолжается и расширяется. Так, в прошлом году был организована выставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. Проект создали студенты и магистранты кафедры истории и туризма ПГУ, а координировала их работу Алеся Корсак. "Объединяющим центром выставки стала личность одного из узников лагеря для военнопленных Михаила Скрябина, которому выпали нелегкие испытания в Дулаге 125 и Шталаге 354. У нас есть нанесенные им планы основных лагерей для военнопленных на территории Полоцка и Боровухи-1, которая сейчас является микрорайоном Новополоцка. При подготовке выставки мы также использовали опубликованные воспоминания заслуженного художника РСФСР Николая Обрыньбы. Научной основой для концептуальной разработки такого проекта стали материалы Национального архива Республики Беларусь, а также фотоматериалы Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника", - поделилась Алеся Корсак, отметив, что и в этом году в ПГУ будет реализовано несколько научных проектов, непосредственно связанных с историей полоцкой земли. Например, базой для одного из них станут археологические находки сотрудников и студентов кафедры истории и туризма. А также профессорско-преподавательский состав со своими подопечными планирует создать виртуальную выставку "Этнакультурныя традыцыі Паўночнай Беларусі ў зборах фальклорнага архіву Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта".-0-