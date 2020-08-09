Многодетная мама: сегодня мы выбираем будущее наших детей

9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня мы выбираем будущее наших детей. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась Анна Бизунова. На днях женщина стала многодетной мамой - в их семье родился третий ребенок. Сейчас вместе с малышом она находится в родильном доме Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи.

"Выборы Президента застали меня в роддоме - в нашей семье появился третий сынок. И здорово, что, находясь в таком положении и месте, у каждого человека есть возможность принять участие в важном событии - выборе дальнейшей судьбы нашей страны", - отметила Анна Бизунова.

"Важно, что у нас проводят такую серьезную социальную политику - как в поддержке материнства, так и многодетных семей. Это хотелось бы сохранить, - подчеркнула Анна Бизунова. - В будущем, когда мои дети подрастут, я буду учить их не оставаться равнодушными к судьбе своей страны, потому что это долг каждого гражданина".

В палате вместе с Анной Бизуновой находится еще одна женщина - Надежда Черногузова стала мамой второго мальчика.

"В нашей стране можно растить детей, дать им хорошее образование - для этого созданы все условия, - подчеркнула женщина. - И сегодня у нас тоже была возможность поучаствовать в выборах Президента. Даже находясь в роддоме, мы не остались в стороне от судьбы нашего государства. Все прошло комфортно, спокойно и удобно для женщин, которые совсем недавно стали мамами или станут ими в ближайшее время".

По словам старшей медицинской сестры родильного дома Натальи Богачевой, в роддоме сейчас находятся 92 женщины, занесенные в списки для голосования. Всего по избирательному участку №42, который размещается в Могилевской городской больнице СМП, более 400 избирателей.-0-

Фото Олега Фойницкого