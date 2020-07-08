Многодетные семьи могли лишиться субсидий на жилье из-за недостаточного информирования - помог Прима

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недостаточное информирование многодетных семей о последствиях отказа от строительства льготной квартиры и о необходимости выплаты процентов за пользование субсидией привело к тому, что при повторной попытке молодых родителей обзавестись жильем в господдержке им было отказано. О том, как удалось добиться повторного предоставления субсидии благодаря обращению к помощнику Президента - инспектору по Минску Виталию Приме, рассказала корреспонденту БЕЛТА многодетная мама Вера Алексеева.

В семье Алексеевых-Конюховых четверо несовершеннолетних детей. Долгие годы молодые родители мечтали о собственной квартире. В мае 2018 года встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий во Фрунзенском районе, а спустя примерно полгода по указу №240 им предложили строительство трехкомнатной квартиры в границах ул. Шишкина - Кулешова. "Мы согласились, так как не знали, что в нашем районе будут еще строить жилье для многодетных. Нам выделили субсидию, мы ее оформляли через Беларусбанк. Субсидию на строительство квартиры начали перечислять, а спустя несколько месяцев мы узнаем, что в 300 м от нашего нынешнего места жительства в скором времени появятся пять высоток для многодетных", - рассказывает Вера Алексеева.

После этого супруги снова обратились в администрацию, чтобы узнать, можно ли отказаться от строительства жилья в районе ул. Шишкина. "В отделе жилищной политики пояснили, что это наше право: мы можем отказаться на любом из этапов строительства и ничего при этом не потеряем, а субсидия повторно будет одобрена. Тогда нам ничего не сказали ни про какие выплаты по процентам, не объяснили, к чему может привести отказ от строительства квартиры. Мне кажется, если бы о всех нюансах рассказывали, то и отказов было бы меньше", - утверждает многодетная мама. В тот же день она написала отказ от строительства и направилась в банк, где оформляла субсидию. "Там меня заверили, что поскольку у нас четверо детей, то мы ничего не должны. Сказали, чтобы приезжала за документами о расторжении договора не раньше мая, а тогда был еще только март", - вспоминает женщина.

Уже в начале лета многодетную семью снова направили на строительство двух квартир, но уже по ул. Скрипникова, как того и хотели супруги. Вера Алексеева предоставила справку в исполком о том, что не имеет задолженности перед банком. А в августе женщине позвонили из отдела жилищной политики и сообщили, что семья в списке должников: не уплачены Br723,68 по процентам согласно указу №240. "Были с мужем в шоке, ведь везде нас заверили, что никаких выплат от нас не требуется, а эта сумма для многодетной семьи ведь немаленькая. Мингорисполком 28 августа письменно уведомил о задолженности, а на следующий день мы ее погасили. Но как потом оказалось, мы пропустили положенный трехмесячный срок после расторжения договора с застройщиком, и при оформлении документов на новую квартиру нам отказали в субсидии. Хотя это несправедливо, ведь субсидию и проценты мы вернули, так и не воспользовавшись ею. Неоднократно отправляла письма в разные инстанции (банк, Мингорисполком, Министерство архитектуры и строительства), но в ответ все только опирались на закон: мол, нам необходимо было все возместить в трехмесячный срок и это не их обязанность информировать, кому и сколько оплачивать",- говорит Вера Алексеева. По ее словам, со схожей проблемой столкнулась и другая знакомая семья из Минска.

Обе многодетные мамы решили обратиться к помощнику Президента - инспектору по Минску Виталию Приме и записались на прием граждан в феврале. "Нас выслушали, но заверили, что вопрос непростой, поэтому требуется время, чтобы разобраться. Пока ждали, снова пытались обратиться в исполком, где нас отправляли в суд, но, по словам юристов, была маленькая вероятность выиграть дело. Время поджимало, поскольку мы на тот момент уже строились, нужно было вносить плату", - вспоминает Вера Алексеева. Учитывая такие обстоятельства, пришлось обращаться к застройщику за отсрочкой платежей, но обе семьи получили отказ.

"Поскольку в собственности у нас уже было жилье, субсидия покрывала около 40% стоимости жилья. Первые платежи совершали за счет собственных накоплений, помогли чеки жилья, семейный капитал, а также родители. К счастью, пока ждали субсидию, кредит брать не пришлось. В начале мая наш вопрос решился благодаря вмешательству Виталия Примы, нам снова одобрили субсидию на ту же сумму, что и в первый раз. Сейчас в нашем доме ведутся внутренние отделочные работы, надеемся, что к новому году сможем отпраздновать новоселье", - поделилась Вера Алексеева. По ее словам, благополучно разрешилась ситуация с повторным выделением субсидии и для второй многодетной семьи.

После этого многодетным семьям в местном исполкоме стали давать подробные разъяснения о последствиях отказа от строительства, а в Беларусбанке в договорах на предоставление льготного кредита появились памятки о том, что в случае отказа необходимо в течение трех месяцев погасить проценты по субсидии.-0-