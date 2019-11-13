Многодетные семьи получат квартиры в новом микрорайоне Минска Лошица-8 в середине 2020 года

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключи от примерно 400 квартир в новом микрорайоне Минска Лошица-8 многодетные семьи и другие категории нуждающихся получат ориентировочно уже к середине 2020 года, а строительство всего микрорайона завершится к 2022-му. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации Ленинского района Минска Сергей Павочка.

"В двух микрорайонах Лошица-8 (1,2) предусмотрено строительство 11 домов (площадью около 150 тыс. кв.м) для многодетных семей и других нуждающихся. Все здания будут исполнены в конструкциях МАПИД, то есть будут панельными. Согласно планам, первые дома сдадут в середине 2020 года", - пояснил Сергей Павочка.

В будущем появятся детский сад на 230 мест и школа, в шаговой доступности - по улице Янки Лучины - будет бассейн.

Кроме того, в настоящее время строятся многоквартирные дома в микрорайоне Лошица-6, а также Лошица-9, в нем же приступили к возведению детского сада и школы - оба объекта планируют сдать в 2020 году. В декабре также планируют завершить строительство подстанции скорой медицинской помощи и пожарного депо.-0-