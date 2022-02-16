Многоярусный парк по методу Мияваки обустроят в Славгороде

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Многоярусный парк по методу японского ботаника и эксперта в области экологии растений Акиры Мияваки обустроят в Славгороде. Проект реализует японскую концепцию городского озеленения, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Славгородского райисполкома Сергей Михалюта.

"Идея озеленения города для нас очень актуальна, поэтому мы уделяем большое внимание формированию зеленых зон и новых растительных насаждений, - отметил Сергей Михалюта. - Так возникла идея разбить большой и красивый парк в микрорайоне Молодежный. Эта территория обеспечена всей необходимой инфраструктурой - есть жилые дома, новый детский сад, магазины, строится котельная. Здесь все благоустроено и создано для жизни за исключением зеленых рекреационных зон - именно то, чего сейчас очень не хватает. Тем более это молодой микрорайон, здесь проживает много семей с детьми, и мамам и малышам необходимо место для прогулок".

На территории микрорайона по ул.Калинина есть большая свободная территория в 10 га. Этот участок планируется зонировать и благоустроить. Концепция заключается в том, чтобы разбить это пространство на несколько квадратов и высадить в каждом из них определенный вид деревьев - клены, сосны, дубы. В одном из таких квадратов появится многоярусный парк - новшество японского архитектора Акиры Мияваки, который придумал необычную концепцию вертикального расположения растений на небольших городских участках. Такие миниатюрные лесопарковые зоны формируются гораздо быстрее, чем привычные всем горизонтальные насаждения, и значительно улучшают экоклимат.

По словам Сергея Михалюты, реализация проекта стала возможной в том числе благодаря победе в конкурсе программы малых грантов Беларуси Глобального экологического фонда. На создание парка Мияваки по программе выделено $50 тыс., еще столько же будет направлено из районного бюджета, эти деньги - компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира. Проект появится в Славгороде в течение года. На сегодня уже заключены договоры и открыто финансирование.

"Сейчас концепция создания парка Мияваки находится в стадии разработки, - подчеркнул председатель райисполкома. - Как мы ее реализуем - это наш полет фантазии, однако основная мысль, ярусность и многообразие растительных видов, должна быть сохранена. Вместе с парком будет благоустраиваться и остальная территория будущей рекреационной зоны. Здесь заложат основу в виде саженцев, построят сквозные пешеходные дорожки между тематическими квадратами, установят игровое оборудование для детей".-0-